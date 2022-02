IMGW wydało kolejne ostrzeżenie. Uwaga na silny wiatr i burze! Prognoza pogody dla Małopolski 21.02

Pogoda dla Małopolski 21.02

W nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie duże, miejscami przejaśnienia. Opady deszczu, głównie w zachodniej połowie województwa; na Podhalu opady także deszczu ze śniegiem. W górach powyżej 1300 m n.p.m. opady śniegu , przyrost pokrywy śnieżnej w Tatrach i Beskidzie Żywieckim miejscami do 10 cm. Temperatura minimalna od 4°C do 6°C, w rejonach podgórskich od 0°C do 3°C, wysoko w Beskidach od -3°C do 0°C, na szczytach Tatr około -5°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, nad ranem w porywach do 75 km/h; południowo-zachodni. Wysoko w górach wiatr silny i bardzo silny: od 45 km/h do 60 km/h, w porywach do 90 km/h, nad ranem od 60 km/h do 70 km/h, w porywach do 110 km/h; zachodni i południowo-zachodni, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.

W poniedziałek 21 lutego spodziewane jest zachmurzenie duże, po południu postępujące od zachodu województwa większe przejaśnienia, a pod wieczór przejściowo rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu, na Podhalu także deszczu ze śniegiem; możliwa burza. Miejscami suma opadów wyniesie około 10 mm. W górach powyżej 1300 m n.p.m. a po południu powyżej 900 m n.p.m. opady śniegu, przyrost pokrywy śnieżnej w górach miejscami do 10 cm. Temperatura maksymalna od 5°C do 8°C, w rejonach podgórskich około 4°C, wysoko w Beskidach -3°C do 0°C, na szczytach Tatr około -4°C. Wysoko w górach temperatura maksymalna wystąpi rano, później spadek o około 4°C. Wiatr dość silny i silny, od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 80 km/h, przejściowo do 90 km/h, pod wieczór słabnący do umiarkowanego; południowo-zachodni i zachodni. Wysoko w górach wiatr bardzo silny, od 60 km/h do 70 km/h, w porywach do 110 km/h; po południu od 50 km/h do 60 km/h i w porywach do 90 km/h; zachodni, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.