Jak radzić sobie ze stresem egzaminacyjnym? Dostępny poradnik i scenariusze lekcji - dla uczniów, rodziców, szkół

Materiały te zostały przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Za ich opracowanie merytoryczne odpowiada dr Marta Majorczyk, psycholog, pedagog, psychoterapeuta, naukowiec, doradca rodzinny w Family Counselling Poland, wieloletni nauczyciel akademicki na uczelniach wyższych, trener w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli.

"Stres egzaminacyjny to złożony stan. Może on być hamulcem ręcznym albo paliwem Twojej motywacji do przygotowania się do egzaminu" - zaznaczono w tych materiałach na początku.

Jedna z podpowiedzi dla uczniów na dzień przed egzaminem brzmi: "Dziś Twoją przewodnią myślą niech będzie fraza: "Dam radę.

Pokonam strach. Odniosę sukces". Powtarzaj ją jak mantrę". Fachowcy zalecają też: "Przeganiaj uporczywe czarne myśli, które powodują obniżenie samooceny, wzmagają odczucie stresu i napięcia. Zajmij myśli czymś innym: pomyśl o wakacjach, porozmawiaj z rodzicami o czymś przyjemnym. Postaraj się nabrać dystansu do tego, co jutro nastąpi. To klucz do Twojego jutrzejszego zwycięstwa!".