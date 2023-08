Jak ulżyć kręgosłupowi? Dbaj o wagę, ruch i postawę, a będzie w dobrej formie

Dbaj o kręgosłup

W efekcie nasze kręgosłupy muszą mierzyć się z coraz większymi codziennymi obciążeniami. Ich bóle należą już do najczęstszych schorzeń przewlekłych u dorosłych. Szacuję się, że więcej osób zmaga się jedynie z nadciśnieniem. Do tych najbardziej powszechnych schorzeń kręgosłupa można zaliczyć m.in.

Jak ulżyć kręgosłupowi?

Kluczem do jego zdrowia jest m.in. unikanie nadwagi i otyłości. Każdy kilogram masy ciała to bowiem aż 8 kilogramów ciężaru do dźwigania dla kręgosłupa. W przypadku osoby o masie 70 kg jej kręgosłup musi więc wytrzymać obciążenie 560 kg.

Przy komponowaniu posiłków pamiętaj o mleku, przetworach mlecznych i rybach, które dostarczają wapń i witaminę D. Są one potrzebne do utrzymywania zdrowych kości i prawidłowego funkcjonowania mięśni. W stworzeniu zdrowego i smacznego menu dla całej rodziny pomoże portal diety.nfz.gov.pl. Znajdziesz tam jadłospisy oparte o dietę DASH, które bezpłatnie możesz dopasować do potrzeb twoich i twoich bliskich.