Jakich benefitów oczekują Polacy od swojego pracodawcy? Opieka medyczna i co jeszcze?

Benefity w polskich firmach: oczekiwania a rzeczywistość

Preferowane benefity zależą od specyfiki pracy. Zgodnie z badaniem Bergman Engineering polscy inżynierowie szczególnie mocno cenią sobie dopłatę do dojazdów do pracy oraz darmowe żłobki i przedszkola. Z kolei raport Sodexo mówi, że dla aż połowy pracowników fizycznych atrakcyjne są dofinansowania urlopowe, czyli tzw. wczasy pod gruszą.

Czego zatem oczekujemy najbardziej? Według badania Enter The Code przede wszystkim prywatnej opieki medycznej, którą wskazała ponad połowa respondentów. Na podium znalazły się także elastyczne godziny pracy i dodatkowy płatny urlop, a tuż za nimi: roczne bonusy, możliwość pracy zdalnej, zwrot kosztów dojazdu do pracy, ubezpieczenie na życie oraz lekcje języków obcych.

W Polsce do popularnych świadczeń pozapłacowych należą m.in. szkolenia zawodowe, ubezpieczenie na życie czy karta sportowa. Jednak nie zawsze są one dostosowane do potrzeb zatrudnionych – raport Sodexo pokazuje, że tylko 40% Polaków jest zadowolonych z benefitów, które oferują im zakłady pracy.

Młodsze pokolenia stawiają na rozwój osobisty

Z raportu RocketJobs.pl możemy się dowiedzieć, że osoby urodzone w latach 80. i później doceniają także benefity związane z rozwojem osobistym. Szkolenia podnoszące kwalifikacje czy wspomniane już lekcje języka obcego online w ich przypadku będą strzałem w dziesiątkę. Tym bardziej, że według tego samego raportu ponad połowa młodych Polek i Polaków żałuje, że nie przykładała się wystarczająco do nauki języków obcych, a jedna czwarta – że nie wyjechała do pracy za granicę.

Benefity w Polsce na tle innych krajów. Zobacz, gdzie warto mieszkać i pracować

Oczekiwania wobec benefitów różnią się w zależności od kraju. Z perspektywy polskiego pracownika niektóre dodatki do pensji mogą być zaskakujące. Przykładowo we Francji zatrudnieni domagają się dopłat do zdrowych posiłków i wsparcia zdrowia psychicznego, a w Islandii – 4-dniowego tygodnia pracy. Z kolei w Luksemburgu sporą popularnością cieszą się kupony na lunch, zaś w Wielkiej Brytanii – dofinansowanie zakupu roweru, który ma służyć do dojazdu do pracy.