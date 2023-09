Krynica Forum 2023. Trzy filary bezpieczeństwa w sercu Beskidu Sądeckiego

Krynica Forum 2023 - Wzmacnianie regionu

Krynica-Zdrój, jedno z najpiękniejszych polskich uzdrowisk oraz elegancki kurort, na trzy wrześniowe dni (od 13 do 15) zamienia się w arenę Krynica Forum 2023. To tutaj spotyka się świat wielkiej polityki, biznesu i nauki. „Empowering the Region” - hasło tegorocznej debaty odnosi się zarówno do Europy Środkowo-Wschodniej, jak i Małopolski.

W programie Krynica Forum znalazło się ponad sto paneli dyskusyjnych, spotkania, wywiady, wydarzenia artystyczne i kulturalne zaplanowane na siedmiu scenach. Partnerem głównym wydarzenia jest Województwo Małopolskie. W Forum weźmie udział marszałek Witold Kozłowski, a także przedstawiciele samorządu wojewódzkiego oraz władze Krakowa.