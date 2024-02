Kamil Stoch: Polscy kibice w USA przywitali nas bardzo ciepło. Dziękuję im za wsparcie i dobrą energię [ROZMOWA]

Spełnił pan oczekiwania w związku ze swoim pierwszym występem w USA? - padło pytanie do Kamila Stocha. Nie miałem wygórowanych oczekiwań przed tym turniejem. Spodziewałem się jednak trochę więcej kibiców, po tym co słyszałem od kolegów po ubiegłorocznych zawodach w Lake Placid. Jednak było naprawdę bardzo fajnie. W sumie przyjechało sporo fanów i dziękuję im za wsparcie oraz dobrą energię, którą mi przekazują.

Czy coś pana zaskoczyło w USA? Nie, bo byłem przygotowany na ciepłe przyjęcie ze strony Polonii. Lubię jak podczas zawodów jest głośno. Cieszę się, że miałem okazję po raz pierwszy wystartować w zawodach w USA. Pomimo że mam duży staż w Pucharze Świata, to teraz zrobiłem coś po raz pierwszy. To jest piękne w tym sporcie.

W maju skończy pan 37 lat. Co pana motywuje do treningów i kolejnych startów?

Zawsze staram się wyznaczać sobie nowe cele, do których chcę dążyć. Bardzo rzadko patrzę wstecz. Mierzę wysoko i staram się robić wszystko najlepiej jak potrafię. Zawsze chcę być jednym z najlepszych, albo najlepszy.

Podczas spotkania z kibicami wspomniał pan, że przygotowuje się do roli trenera.

Mówiłem to pół żartem, pół serio. W przyszłości chciałbym się zaangażować w działalność naszego klubu Eve-nement Zakopane. Może nie od razu w roli trenera, ale kogoś z dużym doświadczeniem. Mogę powiedzieć dzieciom, co ich czeka w przyszłości. Przecież kariera sportowa to nie jest sielanka - wszystko nie jest usłane różami. Bywają kryzysy i momenty, kiedy trzeba podjąć bardzo trudne momenty. Chciałbym uświadomić młodych zawodników, że każda decyzja niesie ze sobą konsekwencje.