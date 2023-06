Kandydatki do tytułu Miss Polski na zgrupowaniu w Krynicy-Zdroju. Piękne dziewczęta odkrywają Małopolskę

Nowy Sącz z konkursem Miss Polski i nie tylko

Małopolska reprezentacja w konkursie Miss Polski

Do finału Miss Polski zakwalifikowały się rodowita krakowianka Sonia Słomka oraz pochodząca z Klęczan na Sądecczyźnie Aleksandra Budnik. Obie kandydatki do korony to studentki.

Sonia Słomka ma 23 lata i kończy studia na Politechnice Krakowskiej na kierunku inżynieria produkcji. Jest absolwentką Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Paderewskiego w klasie fortepianu, ale gra także na gitarze i ukulele. Do tego uwielbia śpiew, jazdę konną, siłownię. Na co dzień pracuje na stanowisku optical engineera. Projektuje lampy do znanych i prestiżowych marek samochodów sportowych.