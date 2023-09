Kartki na Dzień Chłopaka. Mądre, krótkie, wzruszające życzenia dla chłopaka, męża, kolegi, przyjaciela. Do pobrania za darmo! Redakcja Kraków

Dzień Twój dziś się święci więc życzę Ci tego co Cię kręci full zabawy, dobrych chęci niech Cię licho złe nie nęci złe przygody niech Cię miną oraz troski w dal odpłyną unsplash Zobacz galerię (19 zdjęć)

30 września obchodzimy Dzień Chłopaka. U nas znajdziesz kartki z życzeniami, które możesz wysłać chłopakowi, mężowi, bratu i koledze z pracy. Taką kartkę online wystarczy pobrać wraz z dołączonymi do niej życzeniami i wysłać w formie SMS, e-maila czy wiadomości na Facebooku. Skorzystaj z naszych podpowiedzi i wybierz wierszyk lub kartkę z życzeniami gotową do wysłania z okazji Dnia Chłopaka 2023. "Każdego dnia staraj się iść śmiało przez życie i mieć w sobie wystarczająco dużo siły i odwagi, by walczyć o to, co jest dla Ciebie najważniejsze."