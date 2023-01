Katarzyna Krzeszowska na castingu do konkursu Miss Polski 2023. Co robiła tam piękna kryniczanka?

Katarzyna Krzeszowska w 2012 rok sięgnęła po koronę Miss Polski. Pochodząca z Krynicy-Zdroju piękność miała wówczas 23 lata. Od tego czasu wiele zmieniło się w jej życiu, ale związki z modą i konkursem pozostały. Niedawno, bo 21 stycznia, wzięła udział w pierwszym castingu do konkursu Miss Polski 2023. Poinformowała o tym w mediach społecznościowych.

"Nie martwcie się, nie biorę udziału kolejny raz. Zostawiam szanse dla innych" - zażartowała Katarzyna Krzeszowska.

Jak się okazuje piękna kryniczanka została zaproszona do jury i to teraz między innymi od niej zależy, która z kandydatek dostanie szansę sięgnąć po koronę miss.

"W ostatnią sobotę było prze super! Bardzo dużo zgłoszeń, ogromna ilość dziewczyn i szalenie trudne wybory. Każda z Was wyjątkowa!!! Dziękujemy za Wasze przybycie, za Wasze liczne historie i piękne prezentacje. Zapewniam, że gdyby to zależało tylko ode mnie to rozdałabym kawałek korony każdej z Was „za wybraną wyjątkowość” - zaznaczyła na Facebooku Krzeszowska.