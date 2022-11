Katarzyna Ucherska z Żelazną Twarzą muzycznego show Polsatu. Zobacz wszystkie wcielenia sądeckiej aktorki

W muzycznym show aż do finału wcieliła się w dziesięć postaci. Najpierw zmierzyła się z Ritą Orą i jej hitem „Let you love me”. Kolejne odcinki to były kolejne wyzwania. Ucherska była Michelem Telo i wyśpiewała jego przebój z 2011 roku „Ai se eu te pego”, następnie jako Demi Lovato śpiewała „Solo”. W kolejnych trzech odcinkach pod rząd musiała zmierzyć się z męskimi i charakterystycznymi wokalistami. Wystąpiła jako Piotr „Lolek” Sołoduchy z Enej w piosence „Kamień z napisem love”, potem jako Marian Gold z Alphaville w utworze „Big i Japan”, a na końcu stała się królem popu. Piosenka „Bad” i jej przemiana w Michaela Jacksona była tak znakomita, że wygrała szósty odcinek programu i czek na 10 tys. zł podarowała Sądeckiemu Hospicjum.

Kolejne odcinki w jej wykonaniu to Edyta Górniak w piosence „Dotyk” i Amy Lee z zespołu Evanescense z utworem „Call me when you’re sober”. Awans do finału dał jej brawurowy występ – jako Kalina Jędrusik wyśpiewała „Z kim ci będzie tak źle, jak ze mną”.