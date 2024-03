Koalicja Obywatelska zaprezentowała kandydatów do Sejmiku. Na liście czwórka sądeczan, w tym wiceprezydent Nowego Sącza

Koalicja Obywatelska podczas konferencji prasowej w Krakowie zaprezentowała listy kandydatów w poszczególnych okręgach.

- Ważne jest uświadomienie mieszkańcom regionu, że to właśnie sejmik wojewódzki zarządza funduszami unijnymi rzędu 1,5 miliarda euro, które wydawane są na rozwój samorządów i przedsiębiorców w Małopolsce – z drugiej strony są to również ogromne środki własne, które inwestowane są w zdrowie, edukację i kulturę – mówiła podczas spotkania Weronika Smarduch, posłanka Koalicji Obywatelskiej, szefowa sztabu regionalnego KKW Koalicja Obywatelska. - Ważne jest, by osoby, które wezmą odpowiedzialność za zarządzenie regionem były do tego dobrze przygotowane. My mamy na listach prawdziwych ekspertów.