Kolejne głuszce zamieszkają w Paśmie Jaworzyny Krynickiej. Nadleśnictwo Nawojowa pozyskało 9 młodych osobników

Kolejne głuszce trafiły do Beskidu Sądeckiego

Głuszec to największy przedstawiciel kuraków leśnych, wielkością zbliżony do indyka. Przed laty był naturalnym mieszkańcem Beskidu Sądeckiego. Presja drapieżników: lisów, dzików, kun i jenotów, doprowadziła do tego, że głuszce zniknęły z Sądecczyzny, a sam gatunek tych ptaków znalazł się pod ścisłą ochroną.

Pracownicy nadleśnictwa do częściowo otwartych wolier dostarczają pożywienie. Głuszce jednak mogą kiedy tylko chcą je opuszczać i przemieszczać się po lesie. Z czasem coraz rzadziej zaglądają do wolier, by na koniec na dobre osiedlić się w lesie. Ptaki same decydują kiedy zaczynają życie na wolności.

- Pomimo wieloletnich wysiłków, mających na celu powstrzymanie spadkowego trendu liczebności i zasięgu występowania, głuszec jest w Polsce gatunkiem skrajnie zagrożonym wyginięciem – podkreśla nadleśniczy Kurzeja. - Udało nam się wprowadzić do lasów ponad 300 stuk głuszca. Z danych, którymi dysponujemy wyniki, że około 30 osobników, żyje na naszym terenie.

Głuszce, które trafiają w Beskid Sądecki z Nadleśnictwa Nawojowa, otrzymują na łapy specjalne obrączki umożliwiające ich identyfikację. Cześć z nich także nadajniki telemetryczne, dzięki którym pracownicy nadleśnictwa mogą śledzić trasę ich wędrówek.