Kordian - gwiazdor disco polo z Sądecczyzny kręcił teledysk na dworcach kolejowych w Piwnicznej i Nowym Sączu. Będzie kolejny hit? Redakcja Nowy Sącz

Kordian, czyli Wacław Cieślik z Żeleźnikowej Wielkiej, tworzy muzykę disco polo z folkową nutą. Jego utwory mają nawet po kilkadziesiąt milionów odsłon na Youtube. Słuchaczom szczególnie do gustu przypadła "Dziewczyna z gór", która bije rekordy popularności. Kordian co jakiś czas nagrywa nowe piosenki i kreci teledyski. Tym razem z ekipą na tło do najnowszego utworu wybrał dworce kolejowe w Piwnicznej i Nowym Sączu. Premiera 20 czerwca.