Koronawirus. Naukowcy podali kilka czynników, które zwiększają ryzyko powikłań po COVID-19

Wiele osób skarży się, że nie wróciło do dawnej formy jeszcze parę miesięcy po zakażeniu SARS-CoV-2. W zasadzie każdy z nas ma bliskiego (albo, co gorsza, sam jest takim ozdrowieńcem), który po przechorowaniu COVID-19 do dziś odczuwa zmęczenie, ma problemy z pamięcią, ze snem, węchem, sercem.

Eksperci zalecają czujność, szczególnie że, jak wynika z doświadczeń lekarzy zajmujących się pacjentami z long covid, dotyka on bardzo często także tych pacjentów, którzy infekcję przechorowali w domu, z mało nasilonymi dolegliwościami, czasem całkowicie bezobjawowych.