Kraków. Depresja i zaburzenia lękowe po przechorowaniu COVID-19. W szpitalu Babińskiego rusza rehabilitacja

- Covid rozwalił mi wszystko: psychikę, zdrowie, organizację. Zupełnie nie wiedziałem, co się dzieje i czy z powodu choroby nie umrę. Dobijająca na co dzień samotność stała się jeszcze gorsza. Poza tym ciągle męczy mnie widmo tego, że mogłem umrzeć. Rozjechało mnie to emocjonalnie – mówi dwudziestotrzyletni Piotr. Jak dodaje, w związku ze stanem zdrowia po zaliczeniu egzaminów w sesji planuje wziąć na studiach urlop dziekański.

Zaburzenia depresyjne, lękowe i snu oraz mgła mózgowa, czyli kłopoty z koncentracją i pamięcią, to najczęstsze psychiczne skutki zakażenia koronawirusem. Jak mówią specjaliści, trudno się przed nimi uchronić i mogą dotknąć wszystkich zarażonych, bez względu na wiek. Nie decyduje o tym również przebieg infekcji.

- U osób, które już wcześniej miały zaburzenia psychiczne, po przechorowaniu covida dochodzi często do ich pogłębienia. Natomiast najbardziej niepokoi, że pomocy psychiatrycznej wymagają teraz ludzie, często młodzi, którzy przed pandemią doskonale sobie radzili, mieli poukładane, normalne życie, nie mieli żadnych problemów emocjonalnych. A po infekcji zaczęli je mieć. Zdarzają się nawet epizody psychotyczne, ale to, co widzę na co dzień, to przede wszystkim rzesze pacjentów z objawami neurotycznymi. Mają zachowania lękowe, kompulsywne, ataki paniki, różne somatyzacje. Krócej: przestają sobie radzić. I myślę, że te skutki psychiatryczne covida będziemy obserwować jeszcze przez wiele lat, znacznie dłużej niż same dolegliwości fizyczne - tłumaczyła prof. Dominika Dudek w jedynym z wywiadów dla naszej gazety.