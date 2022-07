Kraków. Ospa wietrzna uśpiona przez pandemię wróciła. Powikłania powodują, że dzieci walczą o życie

Tak wyglądają powikłania po ospie wietrznej. Uwaga, drastyczne zdjęcia

Groźne oblicze ospy

Słowa pediatry potwierdzają także oficjalne statystyki. Według zestawienia zaprezentowanego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, w tym roku w Polsce odnotowano już aż trzykrotnie więcej przypadków, niż rok temu w analogicznym okresie. Od początku roku w całym kraju potwierdzono ponad 116 tys. zachorowań na ospę. To liczba wysoka nawet z perspektywy ostatnich dwóch lat przed pandemią. W 2019 roku w Polsce wykryto 180 tysięcy zakażeń, a w 2018 roku - prawie 150 tysięcy.

- Najczęstsze powikłania z którymi mamy do czynienia to sepsy, bolesne nacieki na skórze, zapalenia mózgu, a także zaburzenia krzepnięcia. W przebiegu zaburzeń krzepnięcia dochodzi do krwawień, może to być siniaczenie skóry, mogą być krwotoki z nosa, to czego najbardziej się obawiamy to są krwawienia do mózgu, ponieważ w ich wyniku może dojść nawet do paraliżu, który może zostać na cale życie – wymienia dr Stopyra.