Krokusy 2024. W Tatrach i na Podhalu już kwitną! Wysyp fioletowych kwiatów będzie wcześniej niż zazwyczaj

Krokusy w Tatrach 2024

Kwitnienie krokusów to jedno z najpiękniejszych zjawisk w Tatrach i na Podhalu. Kwiaty te pojawiają się na wiosnę. Zazwyczaj było to w kwietniu. W tym roku jednak – z uwagi na wyjątkowo ciepłą wiosnę – krokusy pojawiły się już w lutym. Już przed tygodniem krążyły pierwsze informacje o krokusach na Polanie Chochołowskiej. Teraz mamy dowód na to, że jest ich zdecydowanie więcej – w różnych częściach Tatr i Podhala.

Krokusy już można zobaczyć nie tylko na Polanie Chochołowskiej, ale także w Dolinie Kościeliskiej, na Groniku w Kościelisku, jak również w Zakopanem. Na razie są to niewielkie ilości. Jeśli jednak nadal temperatura będzie rosła – czeka nas wcześniejszy niż zazwyczaj wysyp krokusów.