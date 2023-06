Krynica-Zdrój gotowa na Igrzyska Europejskie 2023. Wszystkie inwestycje są gotowe. Uzdrowisko szykuje się na przyjęcie sportowców Joanna Mrozek

Podczas Igrzysk Europejskich w wyścigach kolarstwa górskiego udział weźmie blisko 160 zawodników. Zmierzą się 25 czerwca w Krynicy-Zdroju na trasie w obrębie Góry Parkowej. Adam Olszowski Fotografia

Do Igrzysk Europejskich 2023 pozostało zaledwie kilka dni, ale w Krynicy-Zdroju wszystkie inwestycje potrzebne do zrealizowania tej imprezy sportowej są już gotowe. To m.in zmodernizowana hala lodowa czy całkiem nowe tory MTB na Górze Parkowej. Uzdrowisko przygotowuje się na przyjęcie sportowców oraz kibiców.