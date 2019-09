Krynica żegna się z wyborami Miss. Bardziej opłaca się gościć Forum

W tym roku wybory Miss odbędą się w Katowicach, a nie jak to dotychczas miało miejsce w Krynicy-Zdroju. Między organizatorem a gminą wygasła pięcioletnia umowa. Goszczenie pod Góra Parkową najpiękniejszych kobiet z całego świata i wybory najpiękniejszej Polki i Polaka to pomysł poprzedniego burmistrza Dariusza Reśki, który w wydarzeniu transmitowanym przez Polsat widział duże walory promocyjne dla Krynicy. Innego zdania jest jego następca, Piotr Ryba, który nie zabiegał o kontynuacje konkursu.

- Impreza nam się zwyczajnie nie opłacała, bo przy tak dużych kosztach, jakie ponosiliśmy, reklama była niewystarczająca. Badania Krynickiej Organizacji Turystycznej wskazywały na kiepskie wtedy wyniki branży hotelarskiej - zaznacza burmistrz.

W 2018 roku Krynica zapłaciła 150 tys. zł, jej jednostka MOSiR dodatkowe 50 tys. zł. Do tych kwot dochodzą koszty zamknięcia hali lodowiska przez trzy tygodnie i wyłączenie go z użycia, a co za tym idzie brak zarobku, oraz praca wielu osób. W sumie to około 300 tys. zł, czyli więcej niż gmina płaci za usługi promocyjne w ramach Forum Ekonomicznego, jakie co roku w Krynicy organizuje Instytut Studiów Wschodnich z Warszawy. W ty

m roku gmina wydała 230 tys. zł, a w ramach tej kwoty otrzymała m.in. 53 wejściówki dla urzędników, władz gminy i jej gości.

W kuluarach mówi się, że XXIX Forum Ekonomiczne może być ostatnim w Krynicy, bo impreza dla ludzi biznesu i świata polityki od lat utrudnia życie mieszkańcom miasta i kuracjuszom m.in. przez to, że na kilka dni zamknięty jest deptak, a przez kilka tygodni rozstawione są na nim namioty.