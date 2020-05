Kup już dziś bilet do Kina Sokół i wykorzystaj go później

Od dwóch miesięcy kina w całej Polsce świecą pustkami. Przez pandemię koronawirusa SARS-CoV-2 nie mogą, do odwołania, prowadzić swojej działalności. To trudny czas dla kin, które nie mogą czerpać zysków ze sprzedaży biletów, przez co też nie raz cierpią ich pracownicy.

Chcąc choć trochę pomóc polskim kinom firma Kind Ads zainicjowała akcję #wspieramykinapolskie. Jej celem jest podtrzymanie życia kinowego w kraju i umożliwienie kontaktu z widzami podczas okresu zamknięcia. Udział w niej może wziąć każdy. Wystarczy kupić e-bilet do kina.

Wejściówki do kina są dostępne na www.wspieramy-kina.pl. Za jej pośrednictwem można zakupić dowolną liczbę e-kodów do konkretnego kina, w tym do Kina Sokół w Nowym Sączu. Jego cena to 15 zł. W zamian otrzymuje się e-bilet, który ważny jest bezterminowo i obowiązuje zarówno dla dorosłych, jaki dzieci. Wykorzystać będzie go można gdy kino wznowi działalność i wybrać się na seans filmu 2D z bieżącego repertuaru.