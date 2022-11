Leczenie po nowemu u lekarza rodzinnego nie tak szybko. Tylko kilka przychodni z Małopolski podpisało umowy

Przepisy wprowadzające opiekę koordynowaną w podstawowej opiece zdrowotnej i rozszerzające zakres badań, na jakie może kierować pacjenta lekarz rodzinny, weszły w życie 1 października. Reforma zakłada, że z opieki koordynowanej mają korzystać pacjenci chorzy przewlekle (m.in. z nadciśnieniem, niewydolnością serca, migotaniem przedsionków, cukrzycą, astmą, przewlekłą obturacyjną chorobą płuc czy też chorobami tarczycy), którymi do tej pory zajmowali się i lekarze rodzinni, i specjaliści.

Teraz większą rolę mają odgrywać ci pierwsi, a więc lekarze rodzinni. Jeśli przychodnia POZ zdecyduje się wejść do programu opieki koordynowanej (nie jest to obligatoryjne), oznaczać to będzie, że jeden czy więcej pracujących tam lekarzy rodzinnych pełnić będzie rolę tzw. koordynatorów opieki nad pacjentem.

W rękach lekarza koordynatora znajdzie się wówczas cały proces leczenia. Zgodnie z planami resortu zdrowia ma on być przewodnikiem po systemie ochrony zdrowia, odpowiadać za prowadzenie leczenia choroby przewlekłej swojego pacjenta, kontakty ze specjalistą i kierowanie na badania. Zwiększy się też pula badań diagnostycznych, na które koordynator będzie mógł kierować, a w sprawach wyników i decyzji terapeutycznych będzie mógł się konsultować z lekarzem specjalistą, który również zajmuje się tym samym chorym. Będzie to dotyczyło pacjentów, którzy są pod opieką kardiologów, endokrynologów, pulmonologów i alergologów.