Lekarka z krynickiego sanatorium wydała książkę. W niedzielę spotkania z autorką „Sanatorium ludzkich serc”

Od niedawna w sprzedaży zarówno w formie ebooka, jak i tradycyjnym druku, dostępna jest książka pt. „Sanatorium ludzkich serc”.

- To książka, która powstała z pasji do leczenia sanatoryjnego oraz powołania do bycia lekarzem – tak mówi o niej autorka, Justyna Kafel-Wituszyńska. - Opisana przeze mnie podróż po zakamarkach medycyny wiedzie poprzez przypadki dwunastu kuracjuszy, którzy dzielą się z czytelnikiem fragmentami swojego życia.

„Sanatorium ludzkich serc” to 12 historii kuracjuszy, których poznajemy w sanatoryjnym gabinecie i towarzyszymy im przez trzytygodniowy turnus. Bohaterowie dzielą się z nami nie tylko swoim często niełatwym życiem, ale też chorobami. Zabierają nas także w podróż po Krynicy-Zdroju, jej atrakcjach i nie tylko. Książka w przystępny sposób przemyca profesjonalne zalecenia lekarskie i rzetelne informacje dotyczące leczenia sanatoryjnego. Być może dzięki niej niejedna osoba przekona się, że warto zadbać o swoje zdrowie, a pobyt w sanatorium nie jest niczym strasznym.