Lepiej sprawdź, czy w twojej apteczce nie ma tego produktu. Główny Inspektorat Farmaceutyczny wycofał "Plaster tygrysi z kotkiem"

- Produkt „Plaster tygrysi z kotkiem” spełnia kryteria definicyjne produktu leczniczego w zakresie właściwości farmakologicznych. W jego skład wchodzą między innymi takie substancje jak kamfora, kapsaicyna, mentol. Ponadto produkt ten spełnia również kryteria definicyjne produktu leczniczego w zakresie sposobu prezentacji. Prezentacje ofert produktu na stronach internetowych w jego opisie zawierają wskazania przypisane produktom leczniczym. W związku z tym ww. produkt powinien posiadać aktualne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu umożliwiające legalny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tymczasem był on sprzedawany jako kosmetyk - wyjaśnia Główny Inspektorat Farmaceutyczny.

Jak dalej tłumaczy GIF: "Należy mieć na uwadze, że dla produktu spełniającego jednocześnie kryteria produktu leczniczego (z uwagi na właściwości substancji czynnej i przeznaczenie) i kosmetyku, zastosowanie mają przepisy u.p.f., na co wprost wskazuje art. 3a u.p.f. Produkt „Plaster tygrysi z kotkiem” nie został dopuszczony do obrotu na zasadach opisanych powyżej. Stanowi on zatem produkt leczniczy niedopuszczony do obrotu, który jednak został do tego obrotu wprowadzony i jest oferowany do sprzedaży ogólnodostępnej".