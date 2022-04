Lotnisko w Krakowie: loty na majówkę niezagrożone, wielkie zainteresowanie. W ofercie na lato aż 144 połączenia do 99 miast w 33 krajach

Loty z Krakowa: powrót wszystkich atrakcyjnych połaczeń

Do Krakowa wracają sukcesywnie atrakcyjne dla Małopolan połączenia do słonecznych miast w Hiszpanii, Włoszech, Grecji, na Malcie i Cyprze. W ramach letniej siatki przewoźnicy oferują aż 50 lotów regularnych do miejsc najchętniej wybieranych na wakacje. Przekłada się to na niemal 1,4 mln biletów na rozkładowych trasach do 14 ciepłych krajów. Odbudowywana jest także siatka lotów na długich dystansach, w tym bardzo popularnej wśród krakowian i Małopolan oraz gości trasie za Ocean. Od 3 czerwca będzie można polecieć PLL Lot z Krakowa do Nowego Jorku (Newark).