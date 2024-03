Krakowskie lotnisko w Balicach w letnim rozkładzie lotów proponuje 150 połączeń do 33 krajów. Dokąd polecimy? Ewa Wacławowicz

Punkty odpraw w Balicach Andrzej Banas / Polska Press

Nowe propozycje krakowskiego lotniska to 150 połączeń do 33 krajów, oferowanymi przez 26 linii lotniczych. W siatce pojawi się 8 nowych destynacji. To wszystko już od 31 marca br.