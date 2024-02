Luna będzie reprezentować Polskę podczas Eurowizji 2024 ze swoim utworem „The Tower”. Kim jest Luna? - WIDEO

"The Tower" - nowy singiel LUNY przepustką do Eurowizji 2024

Kim jest Luna?

Luna, znana ze swojego mrocznego i dusznego albumu "Nocne Zmory", w ostatnim roku przeszła ogromną przemianę. "The Tower" to manifest wolności i siły, jak opowiada artystka. W swoim nowym utworze porzuca więzy, blokady, ograniczenia, negatywne schematy i relacje. To uświadomienie sobie własnej siły, pełni i tego, że ograniczenia są naszym tworem. "I'm the one who built the tower".