Małopolska. Atrakcyjne mieszkania na sprzedaż godzinę drogi od Krakowa! Cena? Poniżej 400 tys. złotych 18.02.2022

Ceny mieszkań w Krakowie nieustannie rosną. Pandemia koronawirusa co najwyżej wyhamowała, ale nie zatrzymała wzrostu cen. Mieszkania, w obliczu prawie zerowego oprocentowania lokat, to wciąż bardzo dobra inwestycja. W stolicy Małopolski wciąż wiele mieszkań jest kupowanych właśnie w celach inwestycyjnych. Kupujących nie odstraszają ceny.

Efektem tego mieszkania są coraz trudniej dostępne dla osób, które poszukują po prostu mieszkania dla siebie, do życia. Stąd coraz większa popularność mieszkań w mniejszych miejscowościach wokół Krakowa, gdzie mieszkania są nieraz o połowę tańsze. Niższe bywają również koszty życia. Liczyć się trzeba jednak z tym, że jeśli ktoś pracuje w Krakowie, to wzrosną mu koszty podróży. Dla wielu jest to jednak akceptowalne.