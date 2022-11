Małopolska. Oddziały pediatryczne przepełnione. Szpitale będą raportować o liczbie wolnych miejsc Patrycja Dziadosz

Żeby usprawnić pracę szpitali, wojewoda małopolski chce, by lecznice dwa razy dziennie raportowały o stanie zajętości miejsc pediatrycznych Krzysztof Kapica

Grypa, COVID-19, biegunki i inne infekcje - krakowskie oddziały pediatryczne są przepełnione. Żeby znaleźć miejsce niejednokrotnie mali pacjenci muszą być odsyłani do ościenny powiatowych szpitali, a lekarz dyżurny, by znaleźć dla niego wolne miejsce, musi wykonać kilkanaście telefonów. To wszystko powoduje długi czas oczekiwania i frustrację wśród pozostałych pacjentów. Dlatego też, żeby usprawnić pracę szpitali, wojewoda małopolski chce, by lecznice dwa razy dziennie raportowały o stanie zajętości miejsc pediatrycznych.