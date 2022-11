Małopolska. Wirus grypy wrócił. W tych powiatach choruje najwięcej osób

Ponad 10 tys. zachorowań na grypę tygodniowo w samej Małopolsce

Okres jesienny tradycyjnie jest czasem, w którym co tydzień przybywa zachorowań na grypę, jesteśmy więc na krzywej wzrostowej i - jak podkreślają specjaliści - nie jest to nic nadzwyczajnego. Obawiają się jednak, że również u nas może dojść do powtórzenia scenariusza z innych państw i pojawi się tzw. zjawisko sezonu wyrównawczego, który jest charakterystyczny dla okresów po pandemii.

- Obawiamy się, że po dwóch latach bardzo małej liczby zakażeń na grypę i chorób grypopodobnych, w Polsce i w całej Europie dojdzie do epidemii grypy - wyjaśnia prof. Adam Antczak, ekspert Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy.

Te przewidywania, wydaje się, że zaczynają się sprawdzać także w Polsce. Tylko we wrześniu w samej Małopolsce odnotowano niecałe 24 tys. zachorowania i podejrzenia grypy. W trzech tygodniach października infekcję złapało z kolei już ponad 35 tys. mieszkańców, co oznacza że chorował średnio co 95 Małopolanin!