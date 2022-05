Małopolskie uczelnie właśnie rozpoczynają rekrutację na studia. Jest w czym wybierać!

Najstarsza polska uczelnia rekrutację na studia w roku akademickim 2022/2023 rozpoczyna 1 czerwca (szczegóły na rekrutacja.uj.edu.pl). Jak co roku Uniwersytet Jagielloński przygotował dla kandydatów bogatą ofertę – łącznie ponad 160 kierunków (w tym również wiele w języku angielskim) na 16 wydziałach. Na studiach I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich na studentów czeka ponad 14,9 tys. miejsc stacjonarnych (o 300 więcej niż przed rokiem) oraz ponad 2,3 tys. niestacjonarnych.

Więcej kierunków

UP planuje zrekrutować w przyszłym roku w sumie 10138 studentów, w tym na studia stacjonarne I stopnia – 4292, a niestacjonarne I stopnia – 2075. Na studiach stacjonarnych II stopnia czeka 2256 miejsc, a na niestacjonarnych II stopnia – 1515.

Na rok akademicki 2022/23 zaplanowano uruchomienie 68 kierunków, choć ta liczba może jeszcze wzrosnąć. Pojawi się 11 nowości, które mają szansę stać się przebojem (wśród nich np. dziennikarstwo społeczne czy turystyka historyczna i muzealnictwo). Jak co roku oblegane będą na pewno m.in. takie kierunki jak psychologia, filologia angielska, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika czy geopolityka.

Od leśnictwa po logistykę

1 czerwca rekrutację na nowy rok akademicki rozpoczyna Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Na studiach stacjonarnych I stopnia potrwa ona do 11 lipca, a na niestacjonarnych – do 1 sierpnia. Na przyszłych studentów czeka w sumie 4818 miejsc, w tym 3399 na studiach stacjonarnych i 1419 na niestacjonarnych (więcej: rekrutacja.urk.edu.pl).

Uczelnia zaprasza do studiowania na 29 kierunkach – od architektury krajobrazu, poprzez biotechnologię i leśnictwo, aż po inżynierię mechatroniczną oraz transport i logistykę. Największym powodzeniem na krakowskim UR cieszą się m.in.: weterynaria, ekonomia, zarządzanie i dietetyka. Warto również wybrać zootechnikę, inżynierię środowiska, geodezję i kartografię albo któryś z tak oryginalnych kierunków jak winogrodnictwo i enologia czy etologia i psychologia zwierząt.

Oblegana branża IT

Od kilku lat na AGH obserwuje się duże zainteresowanie kierunkami związanymi z branżą IT, w tym telekomunikacją, informatyką czy bardzo popularną w zeszłym roku informatyką społeczną prowadzoną przez Wydział Humanistyczny. Można się więc spodziewać, że i w tym roku wymienione wyżej kierunki będą najbardziej oblegane.

6 czerwca ruszy elektroniczna rejestracja na studia na krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej. Potrwa ona do 30 września. W nowym roku akademickim uczelnia planuje uruchomić na studiach stacjonarnych I stopnia 4971 miejsc. Przyszli studenci mają do wyboru w sumie aż 68 kierunków studiów: 65 w języku polskim i trzy po angielsku.

Na dobry start

Uczelnia przygotowała w sumie ponad 4,7 tys. miejsc, w tym 4,1 tys. na studiach I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych. Na bezpłatnych studiach inżynierskich I stopnia jest 3,2 tys. miejsc. Na kandydatów tradycyjne czeka wiele atrakcyjnych kierunków, które gwarantują dobry start na rynku pracy . To m.in. budownictwo, architektura, architektura krajobrazu, automatyka i robotyka, elektrotechnika i automatyka, informatyka, informatyka, inżynieria i gospodarka wodna, środki transportu i logistyka, mechanika i budowa maszyn, inżynieria materiałowa, technologia chemiczna i wiele innych.

Politechnika Krakowska rekrutację na rok akademicki 2022/2023 rozpoczęła 23 maja. Jako pierwszą otwarto rejestrację elektroniczną na kierunki architektura i architektura krajobrazu oferowane przez Wydział Architektury. Natomiast główna część rejestracji na pozostałe ponad 30 kierunków rozpocznie się 6 czerwca. Na większość kierunków rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły od czerwca do połowy września (więcej: www.rekrutacja.pk.edu.pl).

W sumie PK przygotowała ponad 30 kierunków studiów, w tym kilka w języku angielskim. Warto wspomnieć, że są wśród nich kierunki, które uzyskały akredytacje potwierdzające najwyższą jakość kształcenia: to budownictwo, architektura oraz architektura krajobrazu. Cieszą się one zresztą – podobnie jak informatyka – największym zainteresowaniem kandydatów do studiowania na PK. W czołówce najchętniej wybieranych kierunków są również m.in.: automatyka i robotyka, biotechnologia, środki transportu i logistyka, inżynieria medyczna, energetyka czy odnawialne źródła energii.