Matura 2022 z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym zakończona! Arkusze CKE i sugerowane odpowiedzi. Jak wyglądał egzamin 9.05.2022? Barbara Wesoła

Matura 2022 z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym to wybór 192 707 absolwentów szkół ponadpodstawowych w 2022 roku. Maturzyści rozpoczęli pracę 9 maja o godzinie 9 rano i pisali do 11.30. Odpowiedzi z matury 2022 będą dostępne tego samego dnia. Arkusze CKE opublikujemy tutaj już kilka godzin po egzaminie. Sprawdź, jak wygląda egzamin maturalny z angielskiego, kiedy otrzymamy wyniki z matury i co najczęściej powtarza się na egzaminach.