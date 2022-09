MEMY na pierwszy dzień jesieni. Najlepsze i najbardziej zabawne memy z okazji nadchodzącej pory roku 23.09.2022

Już 23 września rozpocznie się pierwszy dzień zarówno kalendarzowej, jak i astronomicznej jesieni. Nastąpi wówczas równonoc jesienna. Co na to internauci? W galerii przedstawiamy najlepsze MEMY z okazji rozpoczynającej się jesieni.

Jesienne memy poprawią Ci humor

Jesień meteorologiczna już za nami

Coraz chłodniejsze poranki i wieczory, krótsze dni, bociany odlatujące do ciepłych krajów i liście na drzewach, które przybierają pomarańczowo-złoty kolor. Te zjawiska nie powinny dziwić, bowiem 1 września rozpoczęła się meteorologiczna jesień. Obejmuje ona zawsze trzy pełne miesiące: wrzesień, październik oraz listopad. Pomaga to naukowcom co roku porównywać dane statystyczne z tych samych okresów i na ich podstawie tworzyć modele porównawcze.

Kiedy początek kalendarzowej jesieni?

Kalendarzowa jesień zawsze rozpoczyna się 23 września. W tym roku będzie to piątek. Co ciekawe, rozpocznie się ona dokładnie tego samego dnia, co jesień astrologiczna, której data jest ruchoma.

Kalendarzowa a astronomiczna jesień. Jakie są różnice?