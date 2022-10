Mieszkania się nie sprzedają, więc deweloperzy będą je wynajmować? Nabywców nie kuszą nawet promocje, a najem daje milionowe zyski

Sprzedaż mieszkań wciąż spada. Deweloperzy ograniczają inwestycje

Tysiące mieszkań stoją puste. Trwa walka o klienta

Ograniczanie inwestycji to krok w dobrym kierunku, jednak minie wiele miesięcy, zanim jego skutki zaczną być odczuwalne dla klientów. Póki co, podaż zdecydowanie przeważa nad popytem, a deweloperzy mają dziesiątki tysięcy niesprzedanych mieszkań . Ich dokładną liczbę trudno oszacować – według szacunków JLL pod koniec drugiego kwartału na największych rynkach na nabywców czekały ponad 43 tys. lokali. A przypomnijmy, że w kolejnym kwartale z tej liczby sprzedało się tylko 6,6 tys. nieruchomości.

Za słaby popyt na mieszkania odpowiadają przede wszystkim drogie i trudno dostępne kredyty hipoteczne, a także ogólna trudna sytuacja gospodarcza, zniechęcająca do zakupu. Deweloperzy starają się zachęcać klientów do zakupu rozmaitymi promocjami na mieszkania , jednak nie daje to wielkich efektów. Według ekspertów JLL coraz częściej zdarzają się przypadki rezygnacji z już zarezerwowanych mieszkań . O klienta opłaca się nieraz walczyć na wszelkie sposoby.

Czy wynajem mieszkań pozwoli zarobić, gdy brak chętnych na zakup nieruchomości?

Spadająca sprzedaż to dla deweloperów niższe zyski, stąd coraz więcej firm deweloperskich zaczyna interesować się wynajmem budowanych lokali. Dobrym przykładem potencjalnych korzyści jest Echo Development – jak podaje serwis prawonieruchomosci24.pl, deweloper oferuje już 2450 swoich mieszkań na wynajem, a w budowie są kolejne. Zyski z wynajmu z I połowy 2022 r. są całkiem obiecujące: firma osiągnęła 7,9 mln zł przychodu. A to dopiero początek – Echo Development zakłada, że na 2400 mieszkań na wynajem, które obecnie są w budowie, zarobi 72,5 mln zł rocznie. Firma spodziewa się rentowności inwestycji na poziomie 10 proc.

Według danych serwisu strefainwestorow.pl wejście na rynek najmu planuje także Develia. Deweloper planuje w 2022 r. wprowadzić do obrotu 600–800 lokali, z czego większość trafi do funduszy inwestycyjnych. Firma rozwija też jednak platformę, dzięki której mogłaby samodzielnie wynajmować lokale. Wśród deweloperów nie ma bynajmniej jednomyślności co do tego, że wejście w sektor PRS to dobry pomysł – najmu swoich mieszkań nie rozważa np. firma ATAL.