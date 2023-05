Nad Małopolskę nadciąga cyklon Dawid! Przyniesie burze, ulewne deszcze i grad

W nocy z poniedziałku na wtorek pojawią się niebezpieczne burze, którym towarzyszyły będą opady deszczu do nawet 35 litrów na metr kwadratowy, które mogą trwać nawet 12 godzin. Podczas burzy pojawi się także grad. "Może mieć średnicę do 2 cm. Porywy wiatru niezbyt duże. Do 60 km/h. Jednak podczas burzy wiadomo, że te zawirowania nawet do 60 km/h mogą powodować utrudnienia" - ostrzegł w rozmowie z PAP Grzegorz Walijewski, rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pomimo burz, nie pożegnamy się z wyższymi temperaturami. "Front będzie wypychał cieplejsze powietrze z zachodu bardziej na wschód. Jutro na wschodzie będzie cieplej do 25, a na zachodzie więcej chmur i deszcz to maksymalne wartości na termometrach to 19 do 21-23 stopni" - powiedział Walijewski.

Według rzecznika IMGW jeszcze w poniedziałek synoptycy wydadzą ostrzeżenia meteorologiczne dla regionów - od Lubuskiego, Dolnego Śląska przez Opolszczyznę, woj. śląskie i małopolskie. Podkreśla, że w kolejnych dniach alerty będą sukcesywnie wydawane dla kolejnych województw na wschodzie.