Najbardziej przyjacielskie rasy kotów, idealne dla fanów przytulania

Masz ochotę w taki sposób zadbać o swoje zdrowie? Koniecznie poznaj te rasy, przy których ukoisz nerwy i zaspokoisz potrzebę kontaktu. Nie zapominaj jednak, że na kocią kontaktowość nie składa się tylko rasa, ale przede wszystkim charakter. Tak jak z ludźmi – co kot, to inny temperament.

Sfinks

Maine Coone

A może masz chęć na kotopsa? Doskonałym wyborem będzie wspaniały, dostojny Maine Coone. To bardzo towarzyskie koty, które uwielbiają przebywać ze swoimi opiekunami. Szybko się też przywiązują. Kotki tej rasy gdyby mogły, towarzyszyłyby Ci w każdej czynności. Musisz też się przygotować na to, że pieszczoch będzie często domagał się atencji i wymagał, byś sporo czasu poświęcał na zabawę z nim.

Scottish Fold

Już od samego patrzenia na tego kociaka może zmięknąć serce. One są po prostu przeurocze! Te przyklepane uszka wcale jednak nie świadczą o tym, że kotek jest smutny, to bardzo wesołe, psotne kociaki! Uwielbiają się przytulać, a przecież o to nam chodzi, czyż nie? Są też bardzo łagodne i na próżno szukać agresji w ich zachowaniu. Będzie to więc dobry wybór dla osób z małymi dziećmi.