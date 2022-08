Nie igraj z lekami. Tabletkowy koktajl zamiast pomóc, może zaszkodzić!

To, czy połknięta tabletka pomoże pokonać ból albo będzie kolejną cegiełką na drodze do opanowania choroby przewlekłej, w dużej mierze zależy od sposobu jej przyjęcia. Nie przez przypadek producenci leków do ich opakowań dołączają szczegółowe „instrukcje obsługi”.

Zawierają one niezbędne informacje o zalecanym dawkowaniu danego preparatu, porach przyjmowania, możliwych interakcjach z innymi substancjami, działaniach ubocznych. Badania opinii społecznej pokazują jednak, że nadal duża część Polaków przed przyjęciem leku do dołączonej ulotki nie zagląda, o radę nie pyta również lekarza czy farmaceuty.