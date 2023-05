Niedźwiedź nadal w Nowym Sączu? Był widziany w nocy na al. Piłsudskiego, ale szedł w stronę Krynicy. Czy dzikie zwierzę opuściło miasto?

Niedźwiedź na al. Piłsudskiego

Prezydent Ludomir Handzel ponownie zaapelował, aby mieszańcy Nowego Sącza odpuścili sobie wieczorne spacery oraz zadbali by w koszach na śmieci nie było resztek jedzenia. Te mogą zwabić osobnika. We wtorek po kilku godzinach nieobecności niedźwiedź ok godz. 20 spacerował wzdłuż Alei Piłsudskiego, następnie na ul. Marii Dąbrowskiej.

- Funkcjonariusze przeszukują teren, szukają niedźwiedzia tak, aby ustalić miejsce jego pobytu, wtedy będziemy mogli zorganizować relokację tego zwierzęcia w bezpieczne dla niego miejsce. Jesteśmy w porozumienie z Tatrzańskim Parkiem Narodowym, poinformowany został także RDOŚ - wyjaśnia prezydent.

Mieszkańcy nie kryją swoich obaw i czekają na informacje. Chcą, aby zwierzę zostało odłowione i trafiło w bezpieczne miejsce.