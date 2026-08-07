Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Sprawdź!

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To, co charakteryzowało modę lat 70 XX wieku, fascynuje i dziś. Moda i fryzury z tamtych lat to niewyczerpane źródło inspiracji. Nie tylko gwiazdy i celebryci chętnie czerpią pomysły z tamtych czasów.
Możemy i my - jedni powspominają bujną młodość, inni może znajdą pomysł na nową stylizację, którą olśnią na imprezie...
Moda lat 70. XX wieku swoje źródło znalazła w najbardziej wyrazistych zjawiskach kultury. Wpływy hippisów, miłośników disco i punkowców sprawiły, że moda ta do dziś jest inspiracją dla wielu, i mimo że minęło nieomal pół wieku, nadal jest żywa.
Trendy w latach 70.
Szerokie spodnie dzwony, długie kolorowe spódnice w psychodeliczne wzory, ażurowe ciuchy zrobione z włóczki, hafty, bardzo krótkie spódniczki, poncza inspirowane wzorami etnicznymi, spodnie z poszarpanymi dziurami - długo by wyliczać, ale pewne jest, że nie są to wynalazki ostatnich lat.
Wrotki, trzepaki, tornistry. Niezwykły świat dzieciństwa w PRL. Zobacz stare zdjęcia
Tornistry, szkolne stołówki, mleko z kożuchami, klucz na szyi, rajtuzy na nogach, gra w klasy, karuzele, wata cukrowa, ciepłe lody, oranżada w woreczku, 3-tygodniowe letnie kolonie - dzieciństwo za cz...
W Polsce lata 70. XX to zmiany w stylu życia i czas większego otwarcia się na Zachód. Otwarto sklepy Pewex, w których można było kupić zachodnie kosmetyki i markowe ciuchy. Nie zmienia to faktu, że w PRL kupowało się to, co było w sklepie. Nie można było przebierać w takiej obfitości rzeczy jak dziś, ale za to zostawało miejsce dla kreatywności. Pomysłowe panie same projektowały i szyły stroje, przerabiały stare, farbowały i wymyślały coś z niczego.
Moda Polska nadawała ton
Ton nadawała Moda Polska, przedsiębiorstwo państwowe, mające własne sklepy (w Krakowie sklep Mody Polskiej znajdował się w Nowej Hucie przy pl. Centralnym), a przede wszystkim charyzmatycznych dyrektorów i zdolnych projektantów.
Modelkami były m.in. Teresa Tuszyńska, Małgorzata Blikle, Bożena Toeplitz, Małgorzata Niemen, Lidia Popiel, Katarzyna Butowtt, Bogna Sworowska czy Ilona Felicjańska.
Hoffland najpopularniejszy
Nowością były także kolekcje mody tworzone przez projektantkę Barbarę Hoff, dostępne w sieci Domów Towarowych Centrum. Marka Hoffland zdobyła wielką popularność. Chętnych klientek było tyle, że czasami nawet... rozbierano manekiny!
Najważniejsze jest to, że już wtedy panie odkryły, że
modne kobiety wyglądają młodziej!
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Sytuacja pracownika na rynku pracy