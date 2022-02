Nominacje do Oscarów dla Polaków. Szansę na statuetkę ma film "Sukienka" i operator Janusz Kamiński Paweł Gzyl

Anna Dzieduszycka w "Sukience" Materiały prasowe

We wtorkowe popołudnie ogłoszono w internecie tegoroczne nominacje do Oscara. Na statuetką ma szansę polski film krótkometrażowy "Sukienka" oraz polski operator Janusz Kamiński za zdjęcia do filmu "West Side Story".