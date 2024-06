Oficjalna sesja zdjęciowa Miss Supranational 2024! Która z pięknych pań sięgnie po koronę na gali w Nowym Sączu?

Kandydatki do korony Miss Supranational 2024 nie mogą narzekać na nudę. Odkąd przyjechały na zgrupowanie do Małopolski, a konkretnie do hotelu Belmonte w Krynicy-Zdroju, intensywnie przygotowują się do Gali Finałowej. Oprócz prób, jest też czas na zwiedzanie województwa małopolskiego. Najpiękniejsze kobiety z całego świata były także w Parku Strzeleckim w Nowym Sączu, gdzie przywitał ich prezydent miasta Ludomir Handzel. Kandydatki mogły zobaczyć miejsce, w którym już niebawem będą rywalizować o tytuł i koronę.