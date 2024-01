Olga Frycz prywatnie. Tak żyje aktorka pochodząca z Krakowa. Podróże to jej drugie imię. Przeprowadziła się do nowego domu!

Olga Frycz zasłynęła przede wszystkim rolą Elki Beredy w filmie Weiser i Marysi w Bożych skrawkach to właśnie dzięki tym rolom była nominowana do Polskich Nagród Filmowych za najlepszą drugoplanową rolę kobiecą. To nie jedyne nominacje jakie zdobyła Olga Frycz. W marcu 2010 była nominowana do nagrody w plebiscycie „Viva! Najpiękniejsi” w kategorii najpiękniejsza Polka wraz z dwoma córeczkami – Helenką i Zosią oraz psem mieszka w popularnej warszawskiej dzielnicy.