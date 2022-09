Oni wyjechali z Nowego Sącza, by odnieść sukces. Dziś są rozpoznawalni w całej Polsce. Czym się teraz zajmują? Redakcja Nowy Sącz

W Nowym Sączu urodzili się (lub tutaj dorastali) znani aktorzy, muzycy czy sportowcy. Chociaż opuścili już stolicę Sądecczyzny, to do dziś pozostały im wspomnienia i często odwiedzają swoje rodzinne miasto. Odnieśli sukces i są doskonałym przykładem na to, że karierę można zrobić nawet, jeśli nie pochodzi się z dużej metropolii. Zobaczcie osoby związane z Nowym Sączem, które są znane w całej Polsce, a może też i poza nią?