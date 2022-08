Michał Szczygieł o tym, co wyzwala w nim adrenalinę. Wokalista opowiada o rodzinnych stronach i swojej muzycznej przygodzie w Warszawie

Nowy singiel pochodzącego z Nowej Wsi pod Nowym Sączem wokalisty Michała Szczygła „Adrenalina” bije rekordy popularności. W rozmowie z „Gazetą Krakowską” artysta opowiada o tym, co go motywuje do działania i co napędza w nim tytułową adrenalinę, mówi o powrotach w rodzinne strony i zdradza nam parę szczegółów na temat kolejnej płyty.

Twój ostatni singiel „Adrenalina” jak sam tytuł i tekst wskazują, mówi o wykorzystywaniu życia w pełni. Ostatnio z twoich mediów społecznościowych dowidziałem się, że zacząłeś chodzić po górach. Ta zajawka ma przełożenie na twoją twórczość? Czy może na odwrót, to o czym śpiewasz motywuje cię do takich aktywności?

Myślę, że to co powiedziałeś na końcu jest dość istotne. Ja złapałem się na tym, że robię numery, które w jakiś sposób kreują moją późniejszą rzeczywistość. Śpiewam o tym, czego bym chciał, gdzie zmierzam. Z drugiej strony na pewno te wszystkie zajawki wpływają na to o czym śpiewam.

Wygląda to tak, że praca w studiu jest mozolna i często nudna. To są jednak godziny, podczas których siedzisz przy komputerze z producentami. I ja się momentami nudzę, bo jednak gdzieś od dziecka sport był obecny w moim życiu. Potrzebuję takich momentów na odreagowanie i znalezienie inspiracji. Dlatego potrzebuję jakichś bodźców, przeżyć, które spowodują, że będę chciał coś opowiedzieć ludziom.

Co prywatnie w życiu daje ci największy dopływ adrenaliny?

Na pewno scena. Wchodzenie na scenę, gdzie jest masa ludzi, albo granie nowego materiału to jest duży, ale pozytywny stres. Sama muza, szczególnie ta część koncertowa daje mi dużo takich przeżyć. Ale jeszcze chyba nie zrobiłem czegoś, co przebiło by moje emocje podczas chodzenia po górach. No to jest trochę choroba.

Adrenalina to już wakacyjny hit. Teledysk do tej piosenki był kręcony na Ibizie i wręcz bije od niego klimat wakacyjnej imprezy. Taki był zamysł? Lekki i przystępny letniaczek na wakacje?

Numer sam w sobie jest lekki, ale nie mówi do końca stricte o pozytywnych emocjach. Bardzo sobie cenię to, żeby mówić o rzeczach niekoniecznie łatwych i prostych w przyswajalny sposób. Na tym też polega muzyka pop. Żeby w przystępny dla wszystkich sposób przekazać swoje myśli, które niekoniecznie muszą być optymistyczne.

Jeśli chodzi o klip to finalnie padło na Ibizę, bo mieliśmy tam operatora, który tam mieszka. Był taki pomysł, żeby „Adrenalinę” połączyć z jakimiś skokami do wody, chodzeniem po przepaściach, wspinaniem. A skoro była możliwość, żeby polecieć na Ibizę i zrobić to tam, to skorzystaliśmy!