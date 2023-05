Pamiątka Górala spoza Podhala. Takie suweniry będą promować pięć małopolskich grup góralskich

Orawski kubek ceramiczny, brelok z rękawicą furmańską, czy Czarownica Babiogórska to niektóre z projektów, jakie wpłynęły na konkurs na pamiątkę Górala spoza Podhala organizowany przez Fundację Mapa Pasji i przy wsparciu pięciu ośrodków kultury. Jury wybrało zwycięzców, a wybrane suweniry zostaną wyprodukowane.

Mówiąc Góral większość ma na myśli mieszkańca Podhala. Tymczasem małopolska góralszczyzna to też inne grupy etniczne. Na pięć z nich szczególną uwagę postanowiła zwrócić Fundacja Mapa Pasji ogłaszając konkurs na pamiątkę Górala spoza Podhala. Przygotowane na konkurs prace miały prezentować Babiogórców, Orawian, Górali Nadpopradzkich, Górali Białych i Łemków albo nawiązywać do wspólnej kategorii „Górali spoza Podhala”.

- Mimo że szukaliśmy regionalnej pamiątki, to zaproszenie do udziału wysłaliśmy do artystów i twórców z całej Polski. Zależało nam na pozyskaniu jak najszerszej perspektywy i możliwości wyboru spośród różnorodnych, zaskakujących czy nieoczekiwanych propozycji” – mówi Anna Jarzębska, prezeska Fundacji Mapa Pasji i koordynatorka projektu. - Wszystkich uczestników konkursu obowiązywały te same reguły. Zgłaszane propozycje musiały nawiązywać do kultury i przyrody tych terenów, ich tradycji, rzemiosła, stosowanych materiałów, wzornictwa, ale czerpały jednocześnie z wzornictwa współczesnego.

Na konkurs spłynęło wiele propozycji, a jury w skład którego wchodzili także przedstawiciele Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju, Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury im. Danuty Szaflarskiej w Piwnicznej-Zdroju, Gminnego Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej oraz Babiogórskiego Centrum Kultury w Zawoi im. dr Urszuli Janickiej-Krzywdy, potrzebowali intensywnych obrad, by wyłonić najciekawsze projekty. Były długie dyskusje, wymiany argumentów, uzasadnianie własnych racji. Po wielu godzinach jury z przekonaniem o wyborze wyjątkowych pamiątek mogło ogłosić werdykt. W każdej z sześciu kategorii przyznano trzy pierwsze miejsca, a w niektórych przypadkach także wyróżnienia. Wśród nagrodzonych prac są ceramiczne figurki, kubeczki i magnesy, wełniane tkane rękawice furmańskie, lizaki, witraże, gry i inne.

- Teraz wybrane propozycje będą mogły posłużyć za nowatorskie, ciekawe wsparcie w promowaniu góralszczyzny spoza Podhala. Niektóre zostaną wyprodukowane – dodaje Jarzębska.

WYNIKI KONKURSU NA GÓRALSKIE PAMIĄTKI

KATEGORIA: Skarby Górali spoza Podhala

I miejsce - zestaw stempli, autor: Natalia Melzer

II miejsce - magnesy SKARBY GÓRALI, autor: Rafał Kwartnik

III miejsce - rozeta ceramiczna, autor: Magdalena Kostrzewa-Smreczak

KATEGORIA: Górale Orawscy

I miejsce - orawski kubek ceramiczny, autor: Magdalena Kostrzewa-Smreczak

II miejsce - magnes serduszko BIEŁASO, autor: Magdalena Kostrzewa-Smreczak

III miejsce - baranek dzwonek, autor: Magdalena Kostrzewa-Smreczak KATEGORIA: Górale Nadpopradzcy

I miejsce - Piwniczanka i Łomniczanka, autor: Edward Kubiak

II miejsce - Memory z rękawicami, autor: Marcelina Kubiak

III miejsce - brelok rękawica furmańska, autor:Bernadeta Musiał

wyróżnienie - wisiorek koralikowy, autor: Marcelina Kubiak

wyróżnienie - Skarb czarnych górali, autor: Edward Kubiak

wyróżnienie - Tkana na krośnie opaska na rękę, autor: Magdalena Marciszewska

KATEGORIA: Górale Babiogórscy

I miejsce - Czarownica Babiogórska, autor: Zdzisława Książek

II miejsce - baranki – dzwonki, autor: Agnieszka Wójcik

III miejsce - ptaszek babiogórski, autor: Anita Kowal

III miejsce - torba z parzenicą, autor: Lidia Dolech - Olesieński

wyróżnienie - poduszka GÓRALKA, autor: Zdzisława Książek KATEGORA: Łemkowie z Krynicy-Zdroju

I miejsce - witraż dzbanek, autor: Ewa Szczepańska

II miejsce - Czarownica Oryna, autor: Celina Kopacka

III miejsce - zakładka do książki, autor: Jadwiga Zięba

wyróżnienie - baca łemkowski, autor: Maria Golanka KATEGORIA: Górale Biali

I miejsce - para górali łąckich (białych), autor: Lucyna Groń

I miejsce - workoplecak z łąckimi motywami, autor: Maria Pogwizd

II miejsce - "Koj to jes?" czyli memory po łącku, autor: Monika Bednarz

II miejsce - zakładka do książki, autor: Marcin Wnęk

III miejsce - lizaki - jabłuszka łąckie, autor: Natalia Konieczny

III miejsce - koszulka polo z łącką parzenicą, autor: Anna Gorczowska

Wyróżnienie - torebeczka z motywem łąckim, autor: Małgorzata Tokarczyk

