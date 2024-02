Pani Magdalena z Radymna dzięki "Naszej Loterii" spełniła swoje marzenie o Thermomixie!

O loterii dowiedziała się przypadkowo, przeglądając Facebooka. Jak opowiada, nigdy wcześniej nie brała udziału w tego typu konkursach. Ale spróbowała i... wygrała! Ty również możesz jeszcze zgarnąć Thermomix. Do 15.30 trwa runda, w której do wygrania jest najnowszy model tego robota kuchennego!

- Pomyślałam, że warto spróbować szczęścia. I co się okazało? To był strzał w dziesiątkę! Wydałam jedynie 15 złotych na losy, a moja nagroda warta jest aż 6000 złotych! Thermomix był moim marzeniem od dawna. Jako mama dwójki energicznych dzieci, codzienne gotowanie często staje się wyzwaniem. Teraz każde danie, każdy deser, każdy posiłek będzie smakować lepiej i będzie przygotowany szybciej niż kiedykolwiek wcześniej! To jest po prostu niesamowite! - mówi z entuzjazmem kobieta.

Wielka wygrana, wielkie emocje!

Losowanie odbyło się w piątek, 16 stycznia o godzinie 15:30. Już od południa pani Magdalena odczuwała lekkie napięcie. Jej 10-letni syn, Wojtek, który w tym czasie przebywał w domu, nieustannie spoglądał na zegarek i czekał na telefon. -Musicie uwierzyć mi, jaką radość poczułam, kiedy w końcu zadzwoniła do mnie osoba z loterii. To była ogromna radość, prawdziwe szczęście, wręcz euforia. Równocześnie towarzyszyło mi niedowierzanie – czy naprawdę się to dzieje? To było niesamowite uczucie! -dzieli się swoimi emocjami pani Magdalena. Natychmiast dobrą wiadomością podzieliła się z najbliższymi. Cała rodzina cieszyła się razem z nią i gratulowała wygranej!

Pani Magdalena wciąż jeszcze może wygrać

Każdy SMS wysłany w czasie trwania całej loterii weźmie udział w finałowym losowaniu. Również SMS-y pani Magdaleny, która podzieliła się z nami na co przeznaczyłaby główną wygraną. - Jeśli udałoby mi się wygrać, znaczną część pieniędzy przeznaczyłabym na generalny remont domu oraz na wspaniałe wakacje za granicą z moją rodziną. Chciałabym wygrać, bo dzięki tej nagrodzie mogłabym spełnić marzenia moje i moich dzieci- wyznaje.

Pani Magdalena z Radymna jest znakomitym przykładem, że szczęście może spotkać każdego i warto brać udział w „Naszej Loterii”.

"Jestem żywym dowodem na to, że każdy może wygrać. W tym tygodniu również postanowiłam spróbować szczęścia i wysłałam kolejne SMS-y. Mam nadzieję, że i tym razem uda mi się wygrać, aby kolejny Thermomix móc podarować siostrze"

Ty również możesz zgarnąć najnowszy model Thermomixa! Runda, w której do wygrania jest ten genialny robot kuchenny trwa do 15:30 dzisiaj, tj. 9.02.2024 . O tej godzinie odbędzie się losowanie i kto wie, może to właśnie Twój numer zostanie wylosowany?

Paulina z Gorzowa Wielkopolskiego, Justyna z Krzeszowa, Anna z Zielonej Góry, Grzegorz z Torunia, Maciej z Gdyni - to szczęśliwcy, którzy już cieszą się pieniędzmi, jakie zgarnęli w NASZEJ LOTERII. Przeczytaj, co mówią o swoim udziale w grze. Ty również możesz dołączyć do grona zwycięzców!

* * * "NASZA LOTERIA" to specjalna akcja skierowana do czytelników gazet oraz serwisów Polska Press Grupy, a także użytkowników serwisu www.naszemiasto.pl. Jej zasady są bardzo proste: by włączyć się do gry, wystarczy wysłać SMS lub wykupić los. Każdy SMS/los to jedna szansa na wygraną. To od Ciebie zależy, jak wiele szans sobie dasz. Im więcej SMS-ów/losów – tym większe szanse. Loteria składa się z rund różnej długości. O tym, ile dana runda trwa oraz regulamin loterii, możecie znaleźć na stronie www.naszaloteria.pl.

Organizator loterii: Peakmake Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Loteria dla osób powyżej 18. roku życia.