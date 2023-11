Patrycja Tuchlińska wypoczywała w modnej Krynicy-Zdroju z synem i miliarderem w luksusowym hotelu. Helikopterem z Warszawy do Krynicy

Patrycja Tuchlińska to partnerka Józefa Wojciechowskiego, szefa holdingu budowlanego J.W. Construction i byłego właściciela klubu sportowego Polonia Warszawa. Parę dzieli prawie pięćdziesiąt lat różnicy, ale to nie jest przeszkodą w budowaniu trwałego i prawdziwego uczucia.

Bajeczne życie miliarderów jest często owocem zainteresowania. To jak mieszkają, jak spędzają czas i czym jeżdżą. Luksusowe życie u boku miliardera Józefa Wojciechowskiego, właściciela m.in. hotelu w…

Są razem od 2018 roku i doczekali się syna. Młoda mam nie odstępuje dziecka na krok i chętnie pozuje z nim do zdjęć.

Teraz szczęśliwi rodzice dwuletniego Augustyna przylecieli do Krynicy-Zdroju helikopterem, czym w mediach społecznościowych pochwaliła się była modelka.

Patrycja Tuchlińska co jakiś czas przylatuje do hotelu Czarny Potok w Krynicy-Zdroju, które jest własnością jej ukochanego. W kompleksie nie brakuje kortu tenisowego. Tenis to jeden z ulubionych sportów pary.