Piękne i klimatyczne domy z ogrodem na sprzedaż w Małopolsce! Załóż swoją zieloną enklawę 28.03.2023 Redakcja Kraków

Wielkimi krokami zbliża się wiosna, a wraz z nią piękne i słoneczne dni, które miło by było spędzać na świeżym powietrzu. Najlepiej na leżaku w swoim własnym ogrodzie! Jednak domów z dużymi ogrodami jest na rynku jak na lekarstwo... Ceny za tego typu nieruchomości wahają się od kilkuset tysięcy złotych do nawet kilku milionów złotych. Wszystko zależy od lokalizacji, a także powierzchni działki, którą nowy właściciel będzie miał do dyspozycji. Zobaczcie przegląd najciekawszych nieruchomości!