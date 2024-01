Piękne Małopolanki brylują w konkursach piękności w kraju i za granicą. Ich urodą zachwyca się cała Polska. Zobaczcie zdjęcia

Piękne Małopolanki z powiatów chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego i wadowickiego

To kolejny sukces pięknej zatorzanki. W dorobku posiada m.in. tytuł Miss Beskidów Nastolatek wywalczony w 2022 roku. W ubiegłym 2023 sięgnęła po koronę Bursztynowej Miss Polski w jubileuszowej 20. edycji tego konkursu piękności. W trakcie wakacji odbyło się kilka konkursów kwalifikacyjnych w Kołobrzegu, Stegnie i Jantarze, z których najpiękniejsze awansowały do finału w Krynicy Morskiej.

Justyna, która pochodzi z Olkusza pod koniec listopada została wybrana Polską Miss. Jest studentką psychologii w biznesie i pracuje w dziale rekrutacji Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, w której właśnie studiuje. Zanim została najpiękniejszą Polką 2023 w konkursie we Wrocławiu, w 2020 roku zdobyła tytuł Miss Małopolski.

O pięknych dziewczynach z Małopolski zachodniej głośno jest od lat

Milena Sadowska, była Miss Polonia, obecnie modelka. Pochodzi z Babic k. Chrzanowa. W 2018 roku zdobyła tytuł Miss Polonia. Sukces tej otworzył jej drogę do wielkiej kariery w świecie show-biznesu.

Często pojawia się w telewizji przy różnych okazjach, Oddaje się m.in. pasji malarstwa. Ciągle można ją spotkać na okładkach różnych pism kobiecych i magazynów mody

Katarzyna Szklarczyk z Bukowna przeszła jako zwyciężczyni do historii programu "Top Model". Sukces otworzył jej drogę do kariery w modelingu Katarzyna Szklarczyk Facebook

Marta Momot z Radoczy (pow. wadowicki) w 2020 roku była finalistką Miss Nastolatek Małopolski. Telewizyjna publiczność mogła ją zobaczyć m.in. w relacji Polsatu z konkursu Foto Models Poland 2022 Jarosław Skupień

Alicja Kucia z Bachowic koło Wadowic została Miss Nastolatek Małopolski 2020. W drodze po koronę najpiękniejszej młodej Małopolanki pokonała wiele rywalek Alicja Kucia Instagram

Wiktoria Kula z Chrzanowa w 2017 r. wywalczyła czwarte miejsce w pierwszej edycji programu "Supermodelka Plus Size". Był to wstęp do kariery w świecie modelingu Wiktoria Kula Facebook

Emilia Nowak z Chrzanowa była Wicemiss Nastolatek Małopolski 2020 Emilia Nowak Facebook

Emilia Nowak z Chrzanowa zdobyła tytuł Wicemiss Nastolatek Małopolski 2020. Potem piękna chrzanowianka zachwycała urodą w Miss Polski Nastolatek.

Natalia Lieber pochodzi z Oświęcimia zdobyła fanów w reality show Polsatu "Wyspa Miłości". Wcześniej brała udział w Projekcie Lady TVN. Mareriał TV Polsat

