Po 40. nie ma ludzi zupełnie zdrowych, są tylko niezdiagnozowani. Wystaw sobie e-skierowanie na Profilaktykę 40 Plus!

Nie daj się zaskoczyć "cichemu zabójcy"

- Wiele osób w młodym i średnim wieku zakłada, że schorzenia układu sercowo-naczyniowego ich jeszcze nie dotyczą. W efekcie nie kontrolują np. poziomu cholesterolu, nie wiedzą, jakie mają ciśnienie tętnicze. Tymczasem nadciśnienie tętnicze nie przez przypadek jest nazywane „cichym zabójcą” - długo może nie dawać żadnych objawów, a nieleczone prowadzić do zawału serca, udaru czy niewydolności serca. Po 40. roku życia nie ma całkowicie zdrowych osób, są tylko niezdiagnozowani. Zachęcam więc wszystkich, by nie bagatelizowali regularnych badań i jeśli mają taką możliwość, skorzystali z programu Profilaktyka 40 Plus - mówiła w momencie uruchomienia programu prof. dr hab. med. Jadwiga Nessler, kierownik Oddziału Klinicznego Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II.

Pakiet badań dla kobiet i mężczyzn

W Małopolsce z programu skorzystało dotąd ponad 322 tysiące osób. Chętniej badają się kobiety - 60 procent osób, które sprawdziły swój stan zdrowia, to panie.

W skład Profilaktyki 40 Plus wchodzą pakiety podzielone na zestawy dla kobiet, mężczyzn i część wspólną. Obejmują one m.in. morfologię krwi, badania ogólne moczu, pomiar ciśnienia, cholesterolu, stężenia glukozy we krwi, badanie PSA, czyli antygenu gruczołu krokowego i krwi utajonej w kale. To zestaw pomocny we wczesnym wykrywaniu najpopularniejszych chorób cywilizacyjnych, m.in. nadciśnienia tętniczego, otyłości czy cukrzycy.