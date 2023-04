Po fali grypy i COVID w Małopolsce rośnie liczba zakażeń paciorkowcami. Ponad 1200 zachorowań na szkarlatynę w pierwszym kwartale roku

Choć wielu może kojarzyć się archaicznie, szkarlatyna to choroba, na którą rocznie zapada w Polsce nawet kilkanaście tysięcy osób. To przede wszystkim dzieci w wieku od 4 do 15 lat. Zakażenie wywołują bakterie – paciorkowce, które przenoszą się drogą kropelkową, głównie przez kontakt z osobą zakażoną lub przedmiotami, których używała. Na początku choroby pojawia się silny ból gardła i gorączka. Do tego biały nalot na języku i wysypka na skórze całego ciała i twarzy, oprócz okolic nosa i brody.